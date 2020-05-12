В Гонконге снова протесты: 230 задержанных

В Гонконге возобновились протесты. Фото: Reuters

В Гонконге несмотря на карантин прошли массовые протесты.

В результате этого задержали 230 человек, 18 протестующих оказались в больнице, сообщает Reuters со ссылкой на власти города.

Разрешения на проведение протестов никто не предоставлял. Митингующие устроили их в торговых центрах.

Против митингующих и журналистов правоохранители применяли слезоточивый газ. Также представителям СМИ запрещали снимать, а некоторых из них задерживали и обыскивали.

Требованиями активистов были проведение демократических реформ, в частности всеобщего избирательного права, расследование случаев насилия силовиков над протестующими.

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Напомним, в Гонконге уже на протяжении месяцев продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей к материкового Китая на запрос Пекина.