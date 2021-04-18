В Германии заявили, что РФ создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы

Такое заявление она сделала на фоне стягивания российских войск к украинским границам. Фото: Flickr.com

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы. Такое заявление она сделала на фоне стягивания российский войск к украинским границам.

Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

По ее словам, стягивание войск РФ к украинской границе было направлено не на то, чтобы внушить доверие, а чтобы "спровоцировать реакцию".

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Соединенные Штаты при необходимости готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Страна тщательно оценивает ситуацию на фоне наращивания российских войск у границ с Украиной.