В Германии заявили, что РФ создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы. Такое заявление она сделала на фоне стягивания российский войск к украинским границам.
Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).
По ее словам, стягивание войск РФ к украинской границе было направлено не на то, чтобы внушить доверие, а чтобы "спровоцировать реакцию".
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Соединенные Штаты при необходимости готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Страна тщательно оценивает ситуацию на фоне наращивания российских войск у границ с Украиной.
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