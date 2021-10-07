В Германии судят 100-летнего охранника нацистского концлагеря

Йозефу предъявлено обвинение в соучастии в 3518 убийствах / Getty Images

В Германии перед судом предстал 100-летний охранник концлагеря "Заксенхаузен". Он самый старый человек, которого осудили за преступления нацистов.

Мужчина, которого называют Йозеф С., скрывал лицо от камер. Его обвиняют в соучастии в 3518 убийствах в лагере смерти с 1942-го по 1954 год. Об этом пишет Daily Mail.

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Обвинения включают пособничество и подстрекательство к "расстрелу советских военнопленных в 1942 году", а также убийство заключенных "с применением ядовитого газа "Циклон Б".

Суды над бывшими нацистскими охранниками дают возможность собрать новые доказательства того, что происходило в лагерях смерти.

Суд проходит в суде в городе Нойруппин к северу от Берлина и недалеко от места, где располагался лагерь. Слушания длятся несколько часов в день из-за преклонного возраста Йозефа.

Суд назначили через неделю после того, как 96-летняя немка, которая была секретарем в нацистском лагере смерти, сбежала перед началом суда в Гамбурге. Но ее поймали через несколько часов. Ее также обвинили в соучастии в убийстве. Суд над ней возобновляется 19 октября.

В последние годы немецкая прокуратура преследовала административный персонал концлагерей, полагаясь на решения суда от 2011 года, в котором шла речь, что бывшие нацисты могут нести ответственность за смерти в концлагерях, где работали, даже если нельзя доказать, что лично кого-то убили.

Суд над Йозефом продлится до начала января. Его обвиняют в том, что он способствовал убийствам работой охранника и знал них в лагере.

В период с 1936-го по 1945 год нацисты держали более 200 тыс. человек в лагере "Заксенхаузен", включая евреев, цыган, противников режима и геев. Десятки тысяч умерли там от принудительного труда, убийств, медицинских экспериментов, голода или болезней.

Об обвиняемом мало известно. Кроме того, что был освобожден из плена в качестве военнопленного в 1947 году и пошел работать слесарем в городе Бранденбург в Восточной Германии. В случае признания вины Йозеф может провести несколько лет в тюрьме. Но его адвокат говорит, что приговоры по таким делам в основном символические, учитывая возраст подсудимых.

Германия преследует бывших нацистских сотрудников с момента осуждения бывшего охранника Ивана Демьянюка в 2011 году на том основании, что он был частью машины убийств Гитлера. Это создало правовой прецедент. С тех пор суды вынесли несколько обвинительных приговоров по подобным основаниям в содействии, а не в конкретных убийствах или злодеяниях.

Среди тех, кого привлекли к ответственности с опозданием, Оскар Грёнинг, бухгалтер "Освенцима", и Райнхольд Ханнинг, бывший охранник СС в "Освенциме". Обоих осудили в возрасте 94 лет за соучастие в массовом убийстве. Но они умерли, не дождавшись заключения в тюрьму. Недавно бывшего охранника СС Бруно Дея признали виновным в возрасте 93 лет и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Немецкое правительство ежемесячно будет выплачивать по $350 пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. Всего из Германии выплату будут получать 6,5 тыс. человек