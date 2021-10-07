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четверг, 07 октября 2021 01:23

Германия будет выплачивать евреям по $350 долларов пенсии

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Германия будет выплачивать евреям по $350 долларов пенсии
От Германии выплаты будут получать 6,5 тысячи человек. Фото: DW

Немецкое правительство ежемесячно будет выплачивать по 350 долларов пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.

Всего с Германии выплату будут получать 6,5 тысячи человек, пишет "Новая газета" со ссылкой на Комиссию по еврейским материальным искам к Германии.

В этот перечень входят также евреи, которые скрывались во Франции и которые пережили преследования в Румынии.

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Единовременную выплату в 2500 долларов из фонда "Дети Холокоста" получат евреи, которые преследовались во время Второй мировой войны и родились после начала 1928 года.

"Даже через 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают долю достоинства уцелевших, которую забрали у них в молодости", - сказал президент Комиссии по еврейским материальным искам к Германии Гидеон Тейлор.

В Бабьем Яру в Киеве 29 сентября 1941 расстреляли 22 тыс. евреев.

Во время Второй мировой войны 19 сентября 1941-го немецкие войска вошли в Киев. За несколько дней советские диверсанты взорвали основные здания на Крещатике. Оккупанты использовали это как повод для уничтожения евреев города.

Всего за годы войны в Бабьем Яру убили до 100 тыс. человек.

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