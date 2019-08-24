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суббота, 24 августа 2019 15:29

В Германии сделали важное заявление о возвращении России в G7

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В Германии сделали важное заявление о возвращении России в G7
В немецком правительстве заявили, что РФ пока не вернется в G7. Фото: JKL

В немецком правительстве перед началом саммита "Большой семерки" заявили, что возвращение России в объединение не планируется.

"Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается. Все партнеры G7 решили отстранить Россию от группы из-за аннексии Крыма с нарушением международного права", - говорится в сообщении на сайте ведомства канцлера ФРГ.

При этом в немецком правительстве отметили, что "расширение группы на основе общих ценностей было и возможно в любое время с согласия всех партнеров G7".

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что, учитывая нынешнюю ситуацию еще нельзя сказать, что в реализации Минского процесса достигнут прогресс, и причины, по которым в 2014 году РФ был отстранена от группы, до сих пор есть. В то же время она отметила "возможно, незначительные движения" в имплементации Минских соглашений, а если будут реальные достижения, сложится "в определенной степени новая ситуация", и тогда партнеры будут решать, как действовать далее.

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Украину нужно пригласить на следующий саммит "Большой семерки". Об этом он заявил во время выступления на пресс конференции перед началом саммита 2019 года в Биаррице.

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