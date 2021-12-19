В Германии призвали к переговорам с РФ по Украине

Российские предложения в адрес США и НАТО по минимизации угроз в Европе написаны с позиции Москвы. Фото: скриншот с видео

Взгляд России на НАТО следует принять во внимание, заявил глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених, комментируя подготовленный МИД России пакет требований относительно гарантий безопасности для РФ, который, в частности, предусматривает отказ от планов вступления Украины в НАТО, передает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

"Конечно, российские предложения в адрес США и НАТО по минимизации угроз в Европе написаны с позиции Москвы. И все же стоит провести их тщательную проверку и сформулировать собственную позицию", — сказал политик в интервью информагентству Reuters 18 декабря.

"Нам нужно сесть за стол переговоров. Нам нужно провести четкие границы, однако в то же время пытаться найти выход из порочного круга эскалации (накала — ред.)", — добавил он.

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В новой правящей коалиции в Бундестаге, которое назначило правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем, СДПГ формирует самую большую фракцию. Критики социал-демократов в Германии нередко высказывают мнение, что эта партия слишком лояльно относится к нынешнему российскому руководству. Реагируя на подобные высказывания оппонентов, Мютцених подчеркнул, что он и его соратники по партии "не наивны и знают, с кем им приходится иметь дело, когда речь идет о России".

"И все же стоит иметь четкое представление о том, что другая сторона воспринимает как угрозу для себя, даже если не разделяешь его позицию", — отметил он.

Россия хочет проводить переговоры по собственным "гарантиям безопасности" только с США, поскольку считает, что вмешательство других стран "лишит смысла" такие переговоры.