В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США

Среди требований России — не принимать Украину в НАТО. Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Россия хочет проводить переговоры по собственным "гарантиям безопасности" только с США, поскольку считает, что вмешательство других стран "лишит смысла" такие переговоры.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если привлекать к ним другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудиях", – заявил он.

По словам Рябкова, "такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было".

"Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось – и не к лучшему. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отказаться от собственных шаблонов", – добавил представитель российского МИД.

В России обнародовали требования к НАТО по "гарантиям безопасности". Соединенные Штаты Америки знают о предложениях России в Европе. В настоящее время Вашингтон ведет обсуждение с европейскими союзниками и партнерами. Среди требований также пункт не принимать Украину в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что НАТО рассматривает возможность диалога с Россией по этому вопросу. Но диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины. В Украине уже отреагировали на так называемые "гарантии безопасности" России.