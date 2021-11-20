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суббота, 20 ноября 2021 17:50

В Финляндии задумались о строительстве укреплений на границе с Россией

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В Финляндии задумались о строительстве укреплений на границе с Россией
В стране опасаются наплыва мигрантов. Фото: Pexels

В Финляндии политики и общественность обсуждают идею строительства на границе с Россией заграждений.

Они не позволили бы мигрантам пересекать границы государства вне контрольно-пропускных пунктов, сообщает портал телерадиовещания.

"Тема вытекла, когда бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен в интервью изданию Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений на восточной границе", - сообщает в субботу портал.

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В Польше, Литве и Эстонии уже начали строить заграждения. Заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари назвал строительство укрепления нецелесообразным. Но добавил, что возведение ограждений оправдано вблизи пограничных пунктов.

Литовские военные создали новую военную базу у границы с Беларусью. Ее построили в промышленном районе города Друскининкай для размещения дополнительного контингента для усиления пограничной охраны.

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