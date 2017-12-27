В Facebоok рассказали, за что заблокировали страницу Кадырова

Кадырова заблокировали в Facebоok и Instagram. Фото: "Радио "Свобода".

Страницы президента Чечни Рамзана Кадырова заблокировали из-за санкций США.

Об этом в интернет-компании сообщили российским "Ведомостям".

Страницы Кадырова в Instagram и Facebоok "принадлежали лицу или велись от лица, которое входит в перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которых распространяется действие торгово-экономических санкций США".

В соцсети объяснили - действовали в соответствии с законодательством США.

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Аккаунты Кадырова заблокировали 23 декабря. Он создал аккаунт в чеченской соцсети Mylistory и заявил, что она "ничем не хуже заморской".

Дмитрий Песков выразил обеспокоенность блокировкой страниц Кадырова: "Подобные действия не могут не вызывать обеспокоенности. Вопросы есть: все подлежит осмыслению".

Лидер Чечни Рамзан Кадыров был внесен в список санкций США из-за убийств. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против Рамзана Кадырова за его ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека