В Евросоюз приняли две страны – СМИ

Албанию и Северную Македонию приняли в ЕС. Фото: Pexels

Журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский союз принял решение принять Северную Македонию и Албанию.

ЕС начал процедуру вступления двух балканских стран, написал журналист "Радио Свобода" в Twitter.

"Белый дым! У нас есть выводы по расширению ЕС - в отличие от прошлого года!" – написал Йозвяк.

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Официально ЕС не сообщал о принятии решения.

Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Загреб убедил в способности эффективно управлять своими границами, сообщила пресс-служба Евросовета.