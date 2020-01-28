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вторник, 28 января 2020 21:18

В Европе подтвердили новый случай заражения коронавирусом

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В Европе подтвердили новый случай заражения коронавирусом
Случай заражения произошел во Франции. Фото: Reuters

Во Франции подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом из Китая.

Китайского туриста госпитализировали в тяжелом клиническом состоянии в Париже, передает Le Figaro.

Сейчас в мире официально зарегистрировано 4 тыс. 474 случая инфицирования новым коронавирусом.

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По состоянию на утро 28 января во Китае было подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

Вакцины против нового коронавируса нет. Об этом на брифинге заявил член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения Сергей Дубров.

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