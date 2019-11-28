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четверг, 28 ноября 2019 17:21

В Европе объявили чрезвычайное климатический состояние

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В Европе объявили чрезвычайное климатический состояние
Европа стала первым континентом, который объявил климатическую и чрезвычайную экологическую ситуацию. Фото: rubryka.com

Европарламент принял резолюцию, где объявил чрезвычайное положение в сфере климата и окружающей среды в Европе и мире. И призвал Еврокомиссию разработать законодательные и бюджетные предложения в целях ограничить глобальное потепление на уровне ниже 1,5 ° C.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"Европа стала первым континентом, который объявил климатическую и чрезвычайную экологическую ситуацию", - сказал депутат Европарламента Паскаль Канфин, который и инициировал этот шаг.

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В отдельной резолюции Европарламент парламент призывает ЕС представить свою стратегию достижения климатической нейтральности как можно скорее. Депутаты также призвали нового президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен включить цель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году в европейскую зеленую соглашение.

Европейская комиссия уже предложила цель выйти на чистый ноль выбросов к 2050 году, но Европейский совет до сих пор не одобрила ее, поскольку Польша, Венгрия и Чехия выступают против.

В 2018 году концентрация углекислого газа и других парниковых газов в воздухе стала рекордной. Этот показатель стал выше среднего за последние 10 лет и составляет 147% от "доиндустриального" уровня в 1750 году.

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