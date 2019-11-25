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понедельник, 25 ноября 2019 15:19

Зафиксировали рекордные выбросы парниковых газов

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Зафиксировали рекордные выбросы парниковых газов
Примерно 40% метана, выбрасываемого в воздух, поступает из природных источников. Фото: 1news.com.ua

В 2018 году концентрация углекислого газа и других парниковых газов в воздухе стала рекордной.

Этот показатель стал выше среднего за последние 10 лет и составляет 147% от "доиндустриального" уровня в 1750 году, пишет BBC.

По информации Всемирной метеорологической организации (ВМО), увеличение CO₂, азота и метана в воздухе в 2018 году были выше среднего уровня. Влияние потепления на климат долгоживущих парниковых газов с 1990 года увеличилось на 43%. Почти четверть всех выбросов углерода поглощают моря и столько же земля и деревья.

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"Нет никаких признаков замедления, не говоря уже о снижении концентрации парниковых газов в атмосфере, несмотря на все обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата", - сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Примерно 40% метана, выбрасываемого в воздух, поступает из природных источников, например, водно-болотных угодий. На деятельность человека приходится 60%, включая животноводство, выращивание риса и свалки.

В следующем году состоится ежегодный раунд международных переговоров по климату в Мадриде. Программа ООН по окружающей среде сообщит о разрыве между действиями, которые делают страны для сокращения выбросов углерода, и тем, что необходимо сделать, чтобы соответствовать температурным целям, которые были согласованы в Парижском климатическом пакте.

В Украине, как и во всем мире, с каждым годом ускоряются изменения климата. Засушливое лето с короткими периодами мощных дождей, которые превращали города в реки, аномально теплая осень, и рекордный летне-осенний период без осадков (75 дней) - это погода последних месяцев 2019 года.

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