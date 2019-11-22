В Украине климат изменится быстрее, чем на планете в целом

За последние 5 лет в мире интенсивно выросла температура Фото: rp.pl

В Украине, как и во всем мире, с каждым годом ускоряются изменения климата.

Засушливое лето с короткими периодами мощных дождей, которые превращали города в реки, аномально теплая осень, и рекордный летне-осенний период без осадков (75 дней) - это погода последних месяцев 2019 года, пишет РБК-Украина.

О климатических изменениях рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух.

За последние 5 лет в мире интенсивно выросла температура. Этот период может войти в историю наблюдения за погодой, как "теплая пятилетка". Из-за глобального потепления уменьшается площадь ледникового покрова. В Арктике практически полностью исчез многолетний лед.

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"В этом году уровень льда в Гренландии уменьшился настолько, что опередил все ожидания - прогнозировалось, что подобные изменения наступят не раньше 2070-го года", - говорит Балабух.

Эти изменения оказывают прямое влияние на климат в Украине. Метеоролог говорит, что в Украине за последние 5 лет температура растет быстрее, чем в целом на планете.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при Всемирной метеорологической организации, которая занимается мониторингом изменения погоды и климата, по сравнению с доиндустриальным периодом, средняя за год глобальная приповерхностная температура выросла на 1 градус Цельсия по состоянию на 2018 год.