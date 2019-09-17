Почему опасно малейшее повышение средней температуры воздуха

2015-2019 годы - самые теплые пять лет на планете с конца 19 века Фото: pmg.ua

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при Всемирной метеорологической организации, которая занимается мониторингом изменения погоды и климата, по сравнению с доиндустриальным периодом, средняя за год глобальная приповерхностная температура выросла на 1 градус Цельсия по состоянию на 2018 год.

Температура воздуха - индикатор изменений всей климатической системы, - говорит заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Вера Балабух. - Температура предупреждает об изменении процессов, которые характерны для атмосферы, гидросферы, литосферы, криосферы и биосферы. То есть свидетельствует об изменениях всей окружающей среды, в которой мы живем.

Какие причины изменения климата?

Климат - это многолетний режим погоды. Под таким периодом Всемирная метеорологическая организация предлагает использовать тридцать лет. С середины прошлого века на нашей планете наблюдаются нетипичные и беспрецедентные за последние десятилетия и даже тысячелетия изменения климата. Причиной этого являются природные и антропогенные процессы, которые изменяют энергетический баланс Земли.

Какая причина является основной?

Повышение средней глобальной температуры земной поверхности вызвано ростом выбросов парниковых газов и других антропогенных факторов. То есть, основной причиной изменения климата является человеческая деятельность. Если колебания роста температуры от природного аспекта составляет от минус до плюс 0,1 градусов Цельсия, то через вклад человека от плюс 0,5 до плюс 1,3 градусов. Больше всего человек влияет на повышение температуры из-за выбросов парниковых газов.

Будет ли меняться в ближайшем будущем температура в Украине?

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, продолжающееся выделение парниковых газов и в дальнейшем будет менять климат на всей территории Земли, включая нашу страну. К концу 21 века в Украине не ожидается никаких температурных улучшений. К 2030 году средняя за год температура воздуха в стране может вырасти на 0,4 градуса. К середине века эти изменения могут представлять в среднем 1,4 градуса, а к концу - превысят 3 градуса Цельсия.

Какую территорию Украины больше всего коснутся температурные изменения?

Самая стремительная средняя за год температура воздуха будет увеличиваться на северо-востоке, несколько меньше - на юго-западе. Это связано с изменением циркуляции атмосферы. Наибольшие изменения ожидаются зимой и осенью. На востоке страны они могут превысить 1,5 градуса. Изменения температуры приведут к тому, что к середине века зима в Украине может стать теплее на 1,4 градуса, осень - на 1,5 градуса, лето на 1,0 градус, а весна - на 0,8 градусов. Повышение температуры воздуха весной и осенью обусловит сокращение холодного периода и соответственно увеличение теплого от двух недель в год на Западе и до трех на Востоке. Все из-за более раннего начала весны и позднего окончания осени. Как следствие, на Полесье теплый период в середине века может длиться около 300 дней. Сейчас такие условия наблюдаются в южной степи страны - Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чрезвычайная климатическая ситуация: генсек ООН сделал важное заявление

Почему повышение температуры на 1,5 градуса опасно?

Повышение средней температуры воздуха за год на один градус свидетельствует об увеличении продолжительности теплого периода в 10 дней. За последние 140 лет средняя за год глобальная температура выросла на один градус. Ожидается, что к концу века она может вырасти от 0,3-1,7 градуса по оптимальному сценарию в 2,6-4,8 градусов по наиболее пессимистическому. Когда средняя за год температура растет более чем на два градуса, то начинают происходить необратимые изменения в экосистеме.

Кому такое повышение грозит больше всего?

Наиболее уязвимыми к повышению температуры является сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетика, экосистемы, особенно биоразнообразия. Изменение температуры свидетельствует об изменении всей климатической системы и влияет на все процессы как в естественной среде, так и в экономике, социальной и даже политической сфере. Это один из крупнейших вызовов для устойчивого развития всей человеческой цивилизации Повышение температуры воздуха также изменяет циркуляцию атмосферы. Она в свою очередь влияет на увеличение повторяемости опасных явлений в природе. Недавно на Багамах "свирепствовал" ураган Дориан пятой категории. Благодаря изменению циркуляции, стихии такой мощности будут повторяться все чаще во всех уголках планеты. Из-за изменения циркуляции атмосферы происходит чередование чрезвычайно жаркой и очень холодной погоды. Это приводит к неустойчивости выращивания культур урожаев. Таким образом в один года урожай является удачным, другой - ничего не "родит".

Какие еще последствия ожидают планету из-за повышения температуры?

Потепление в Арктическом регионе будет интенсивнее, чем в среднем на планете. Средняя за год температура воздуха в отдельных регионах Арктики может вырасти на 9 и более градусов, что приведет к существенному росту продолжительности теплого периода и, как следствие, таяние ледников, повышение уровня океанов и морей. Однако уже в июле этого года, который оказался самым теплым с 1880 года, таяние ледников в Гренландии достигли такого уровня, который ожидали только в 2070 году при наихудшем сценарии. Наблюдалась и наименьшая площадь арктических ледников, а температура воды в океане повысилась чрезвычайно сильно.

Что-то еще?

Повышение температуры сопровождается ростом засушливости. В частности в Украине сейчас отмечается почвенная засуха. Увеличение градусов приводит и к пожарам. Лишь в конце августа массово горели леса Амазонии. За этот период в атмосферу произошел "выброс" колоссального количества углекислого газа. Теперь есть нехватка зеленых насаждений, которые могли бы его собирать. Для того, что вырастить такие же полноценные леса человечеству понадобится минимум 20-30 лет. В общем 2015-2019 годы - самые теплые пять лет на планете с конца 19 века. Отмечается интенсивный рост концентрации парниковых газов, на который существенно повлияли пожары в Сибири, арктических широтах и ​​тропиках.Организация Объединенных наций даже объявили чрезвычайное климатический состояние.

Как избежать таких изменений климата?

Самое важное - уменьшить выбросы парниковых газов. Основным их источником является энергетика. Нужно развивать возобновляемую энергетику, отказываться от углеродистой - угля и нефти. Их следует заменять на природные источники энергии - солнца, ветра и земли. Улучшению климата поспособствуют меры по изъятию парниковых газов из атмосферы. Этому помогут зеленые насаждения. В больших городах люди особенно уязвимы к повышению температуры благодаря наличию дополнительного термического эффекта. А деревья и другие растения помогают снизить температуру, увеличивают влажность воздуха, задерживают ее в почве при выпадении осадков и уменьшают их сток. Это снижает риск подтопления и улучшает микроклимат.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг самой высокой отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше и уровень морей был от 10 до 20 метров выше. Общество должно удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов до 2030 года.