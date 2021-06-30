В Европе новая тройка лидеров по Сovid-смертности

28 июня в мире диагностировали более 373 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в Бразилии, Индии и Колумбии.

По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Германия и Италия, свидетельствуют данные Worldometers.

В Бразилии зафиксировали свыше 65 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии – более 45 тыс., а в Колумбии – почти 26 тыс. случаев. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Аргентина и Россия.

Автор: Worldometers

По количеству новых больных Украина заняла 81-е место в мировом рейтинге и 15-е среди стран Европы.

В целом за время пандемии в мире умерли более 3 952 316 человек, летальных случаев за сутки зафиксировали свыше 7 тыс. Выздоровели от недуга 167 млн человек, до сих пор болеют – 11 млн.

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На Кипре с 1 июля не будут требовать отрицательный результат Covid-теста от привитых украинских путешественников. Однако признавать будут не все вакцины, которые используют в Украине. В частности, Кипр не признает вакцину СoronaVac, а позиция относительно препарата Covishield требует уточнения.