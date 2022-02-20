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воскресенье, 20 февраля 2022 02:30

В Европе люди вышли на улицы поддержать Украину

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В Европе люди вышли на улицы поддержать Украину
В европейских странах люди разворачивают украинские флаги в знак поддержки. Фото: посольство Украины в Чехии

В столицах европейских стран прошли акции в поддержку Украины, участники выступили против российской агрессии.

Об этом сообщил "24 канал".

Люди призвали мир усилить санкции против России. Акцию назвали "Европейский день солидарности: StandWithUkraine".

Участники несли большие украинские флаги и плакаты с надписями "Путин, прочь руки от Украины", "Остановите Путина, остановите войну", "Скажите нет Путину".

В Праге к активистам вышел посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Он рассказал о ситуации с безопасностью.

В Германии акцию солидарности устроили у Бранденбургских ворот. Плакаты против президента государства-агрессорки несли дети.

Поддержали Украину также в Великобритании и Франции. В Париже несколько десятков человек устроили шествие.

В международной акции приняли участие Посольство Украины в Черногории вместе с представителями общины.

В Брюсселе грузины и украинцы вместе пришли к посольству России. Они принесли портреты Владимира Путина, где он похож на Гитлера, и плакаты с надписью "Путин, Украина – это твоя могила".

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