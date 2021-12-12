В еще одной стране рядом с Украиной обнаружили Omicron

Трое граждан Словакии сдали положительный тест на коронавирус, у них выявили штамм Омикрон. Об этом сообщает Аktuality.sk со ссылкой на Минздрав страны.
По данным ведомства, все зараженные недавно на личном транспорте вернулись из поездки в Африку, в ходе которой они посетили несколько государств на юге континента.
Как указано, болезнь у путешественников, которые полностью вакцинированы от инфекции, протекает в легкой форме. Они находятся на самоизоляции.
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Двух доз вакцины против Covid-19 недостаточно, чтобы обезопасить себя от заражения штаммом Omicron. Третья бустерная доза значительно повышала защиту организма до 75%.
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