В еще одной стране рядом с Украиной обнаружили Omicron

Болезнь у путешественников, полностью вакцинированных от инфекции, протекает в легкой форме. Фото: Pixabay

Трое граждан Словакии сдали положительный тест на коронавирус, у них выявили штамм Омикрон. Об этом сообщает Аktuality.sk со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, все зараженные недавно на личном транспорте вернулись из поездки в Африку, в ходе которой они посетили несколько государств на юге континента.

Как указано, болезнь у путешественников, которые полностью вакцинированы от инфекции, протекает в легкой форме. Они находятся на самоизоляции.

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Двух доз вакцины против Covid-19 недостаточно, чтобы обезопасить себя от заражения штаммом Omicron. Третья бустерная доза значительно повышала защиту организма до 75%.