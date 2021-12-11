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суббота, 11 декабря 2021 02:53

Против штамма Omicron недостаточно двух вакцин – исследование

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Против штамма Omicron недостаточно двух вакцин – исследование
Показали новые исследования по вакцинации против штамма Omicron. Фото: Reuters

Двух доз вакцины против Covid-19 недостаточно, чтобы обезопасить себя от заражения штаммом Omicron.

Третья бустерная доза значительно повышала защиту организма до 75%, сообщает BBC.

Анализ эффективности вакцины при заражении новым штаммом Omicron показал, что ее эффективность значительно снижается, если пациент получал две дозы вакцины.

Вакцинация двумя дозами все же может обезопасить от тяжелой формы течения болезни, нуждающейся в госпитализации.

Ученые проанализировали историю болезни 581 человека, переносившего Omicron и 1000 пациентов, подхвативших Delta, чтобы выяснить, насколько эффективны вакцины против нового штамма.

В ходе исследования было выявлено резкое снижение эффективности вакцины Oxford-AstraZeneca и значительный спад эффективности двух доз Pfizer. Бустерная доза увеличивала эффективность от 70 до 75%.

Исследования были проведены учеными из Агентства безопасности здравоохранения Соединенного Королевства.

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Фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что три дозы их вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса.

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