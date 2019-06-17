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понедельник, 17 июня 2019 12:05

В ЕС заговорили о приостановлении безвиза

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В ЕС заговорили о приостановлении безвиза
В ЕС заговорили о приостановлении безвиза Фото: Европейская Правда

В Брюсселе предупредили, что ЕС может приостановить безвизовый режим для отдельных стран. Решение будет зависеть от количества просителей политического убежища.

"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность - защищать эту привилегию", - подчеркнул еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

В первую очередь, это касается стран Западных Балкан таких как Черногория, Босния и Герцеговина, Сербия и стран Латинской Америки. Но список стран может расширяться.

Еврокомиссар выразил надежду, что таких крайних мер еще можно избежать.

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11 июня исполнилось два года безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом. Украинцы могут беспрепятственно ездить в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны за исключением Великобритании и Ирландии.

За это время украинцы пересекли европейскую границу 9,2 млн раз. Самой популярной страной была Польша. Далее по популярности - Венгрия, Румыния и Словакия.

- Чтобы получить безвиз, украинское правительство и парламент в ускоренном режиме приняли почти 150 решений. Исчезли очереди, ожидания и риск отказа. Каждый имеет возможность быстро организовать поездку в Европу.

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Дата
17
июня

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