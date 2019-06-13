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четверг, 13 июня 2019 11:28

В ЕС объяснили, за что Россия получит новые санкции

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В ЕС объяснили, за что Россия получит новые санкции
UA.NEWS ЕС готовит новые санкции против России

Европейский союз планирует новые санкции против Российской Федерации за непрерывное вмешательство в ситуацию в Донбассе.

Одним из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", пишет в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Достаточно много о России в проекте выводов участников саммита ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных у Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по минских соглашениях", - отметил Йозвяк.

На саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля этого года.

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В Евросоюзе 20 июня примут решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода практически без обсуждения.

В то же время, процесс расширения санкционного списка ЕС именами людей, причастных к выдаче российских паспортов на Донбассе, продвигается очень медленно.

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13
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