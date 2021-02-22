В ЕС думают над новыми санкциями против России

В ЕС анонсировали санкции против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Фото: REUTERS

Новые санкции в отношении России в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального скорее всего введет Евросоюз.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн накануне встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении России.

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Новые штрафные меры должны быть юридически неоспоримыми, считает Ассельборн, передает DW.

При этом люксембургский министр допускает, что санкции не произведут должного эффекта на Москву. Он допустил, что низшая точка в отношениях ЕС и России еще не достигнута.

Он отметил, что Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу.

Решение Симоновского суда Москвы о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока на реальный по уголовному делу "Ив Роше" осталось в силе. Такое решение вынес Бабушкинский райсуд Москвы 20 февраля. Оппозиционер будет находиться в колонии около 2 лет и 6 месяцев. В тот же день Навальный получил еще один приговор. Его признали виновным в клевете на ветерана Второй мировой войны Гната Артеменко и назначили штраф в размере 850 тыс. руб.