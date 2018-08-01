В ЕС боятся кибератаки во время выборов в Европарламент

По словам еврокомиссара Джулиана Кинга, иностранное влияние может распространяться через социальные сети, как во время президентских выборов в Штатах в 2016 году и в рамках референдума по Соглашению об ассоциации Украины и ЕС. ФОТО: Reuters

Государств-членов Евросоюза призвали серьезно отнестись к манипуляциям в сети во время европейских выборов в 2019 году.

"В ЕС должны серьезно относиться к угрозе кибератак и кампаний по дезинформации и иметь национальные планы по противодействию этому", - предупредил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг в интервью изданию медиагруппы Funke.

Он добавил, что манипуляции хакеров, которые распространяют на выборах фейковые новости и запускают интернет-кампании, могут быть очень изящными и вредными.

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В США создали специальное подразделение для борьбы с российскими атаками в киберпространстве.