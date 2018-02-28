В Египте столкнулись пассажирский и грузовой поезда - десятки человек погибли

Фото: Египетская газета "Ар-Расду"

В Египте в провинции Бухейра произошла масштабная железнодорожная катастрофа.

Столкнулись два поезда. По предварительным данным, в результате аварии 19 человек погибли, 38 травмированы, пишет "Главред".

Два вагона отсоединились от пассажирского поезда и столкнулись с "товарняком".

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На месте происшествия работают спасатели и 30 машин скорой помощи.

Минздрав Египта предупреждает о возможном увеличении количества пострадавших в катастрофе.

В США разбился экскурсионный одномоторный вертолет "Папиллон". На борту находились сем британцев. Трое из них погибли.