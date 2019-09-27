В Эгейском море затонула лодка с мигрантами

Все мигранты были гражданами Турции. Фото: RBK

В Эгейском море недалеко от Греции перевернулась лодка с 19 мигрантами, есть погибшие.

Трагедия произошла между скоплением островов на северо-востоке Эгейского моря. Об этом сообщает Ekathimerini.

С 19 пассажиров спастись удалось 12. Водолазы береговой охраны сначала подняли из воды пять тел - трех детей и двух женщин. Позже были обнаружены тела младенца и 4-летнего ребенка. В спасательной операции были задействованы суда и вертолет береговой охраны Греции и агентства пограничной и береговой охраны Евросоюза Frontex.

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Как отмечается, все пассажиры лодки были гражданами Турции.

Ранее в Турции в провинции Ван перевернулся автобус с нелегальными мигрантами. Погибли 16 человек, среди них есть женщины и дети.