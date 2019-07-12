В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь

Туристу для получения лицензии на покупку алкоголя нужна виза, паспорт и ксерокопии документов. Фото: из открытых источников

В Дубае местная власть решила ввести 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь. Теперь туристы могут покупать алкоголь в магазинах, об этом сообщает Khaleej Times.

Турист должен прийти в магазин линейки Maritime and Mercantile International и предоставить визу, паспорт и ксерокопии. Если есть 21 год и он/она не является мусульманином, лицензию дадут без проблем. Вместе с этим туристам будут выдавать брошюры с правилами распития алкоголя в Дубае.

До этого в Дубае туристам разрешалось пить алкоголь только в барах, ресторанах и гостиницах. Купить алкоголь просто в магазинах не разрешалось. Для этого должна быть спецлицензия, которая туристам не предоставлялась (для ее получения житель Дубая должен был предоставить справку от работодателя).

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Мусульманам употреблять алкоголь запрещается. За распитие алкоголя в общественных местах предполагается ответственность перед законом.

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