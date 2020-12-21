В Дании эксгумируют 4 млн трупов животных

В Дании эксгумируют 4 млн норок, которых забили после заражения мутировавшим штаммом коронавируса и в спешке похоронили на военном полигоне на западе страны.

Об этом представители датского правительства сообщили в воскресенье, передает DW.

Сотни норок стали подниматься из-под земли в результате образования газов во время разложения. Это привело к жалобам местных жителей, которые выразили опасения из-за возможности заражения источников питьевой воды и озера, которое находится менее, чем в 200 м от полигона.

Фото: Reuters

Останки животных решили достать, чтобы впоследствии сжечь, сообщили в министерстве по вопросам сельского хозяйства и продовольствия. К работам приступят не раньше мая следующего года, когда угроза заражения людей коронавирусом во время эксгумации будет сведена к нулю.

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Ранее Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, объявила о забой всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после выявления мутации, которая может передаваться человеку. Из-за решения начался политический кризис, связанный с частичной незаконностью распоряжения правительства.