В Чорном море перевернулось судно с 14 тысячами овец

Грузовое судно перевернулось у берегов Румынии. Фото: ВВС

В Румынии перевернулось большое грузовое судно под названием Queen Hind. Оно шло под флагом островного государства Палау с Тихого океана.

Судно перевозило более 14 000 овец. Также на нем находились 22 члена экипажа. Все - граждане Сирии. Одного из них доставили в больницу с переохлаждением, потому что он упал в воду, сообщает BBC.

Корабль вышел из порта Мидия недалеко от города Констанца на побережье Черного моря. Причина, по которой судно перевернулось, неизвестна.

Часть животных удалось спасти. Но большинство погибли.

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В операции по спасению животных приняли участие полицейские, пожарные и военно-морской флот.

Судно Queen Hind построено в 1980 году, его длина составляет 85 метров, вместимость - 3785 тонн.

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