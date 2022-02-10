В Черноморском регионе появятся боевые группы НАТО

Столтенберг анонсировал увеличение боевых групп НАТО. Фото: Reuters

НАТО может разместить боевые группы в Черноморском регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал об этом на пресс-конференции с премьером Британии Борисом Джонсоном, сообщает "Європейська правда".

"Прежде всего, мы имеем увеличенное присутствие в восточной части Альянса. С большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей. Второе – мы повысили готовность наших сил, которые мы в случае необходимости можем усилить. И в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам следует устроить долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня мы имеем боевые группы в странах Балтии и Польши. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", - сказал генсек.

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Он подчеркнул, что НАТО это оборонный альянс, он должен предотвращать конфликты. И он сейчас делает многое одновременно.

Письмо для России по поводу возможного вторжения в Украину подготовил Евросоюз. Кремль призывают сократить численность вооруженных сил и провести новые переговоры по безопасности в регионе. Письмо является коллективным ответом ЕС на меморандум.