В Черном море затонуло российское судно

Пожар на российском рыболовном судне в Черном море. Фото: Россия 1

В Черном море, в Туапсинском районе Краснодарского края, загорелось и утонуло российское рыболовецкое судно.

"Поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на расстоянии 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, произошло возгорание двигателя рыболовного судна", - сообщило российское Министерство по чрезвычайным ситуациям.

6 рыбаков, находившихся на его борту, спасли и доставили на берег попутными судами.

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19 июля у берегов Мавритании, из-за технической неисправности в машинном отделении судна "Иван Голубец" возник пожар, в результате чего корабль затонул.