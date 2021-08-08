В Черногории вспыхнул пожар

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В Черногории лесной пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам в Подгорице.

Об этом сообщает Национальное черногорское телевидение. Огонь полностью охватил прилегающую возвышенность. В настоящее время идут работы по ликвидации возгорания.

Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил в Twitter, что причиной пожара стал поджог.

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"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал мэр города.

Украинские пожарные спасли в Греции два села. Каждое лето Грецию охватывают лесные пожары, однако в этом году огонь сильнейший за последние несколько лет.