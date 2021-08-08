Украинские пожарные спасли в Греции два села: показали фото

Фото: dsns.gov.ua

Украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Греции.

7 августа пожарные спасли два населенных пункта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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"Сводный отряд численностью 100 человек на территории периферии "Спатару" в Греции ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м. Спасены два населенных пункта - с. Спатару и с. Метохи. Это 27 жилых домов, одна культовое сооружение, 33 хозяйственных постройки, одно зернохранилище, один приют для собак, 54 ульи и стадо овец", - говорится в сообщении.

Работы по ликвидации пожаров продолжаются.

Каждое лето Грецию охватывают лесные пожары, однако в этом году огонь сильнейший за последние несколько лет. Началось все с лесных возгораний. Первым загорелся остров Пелопоннес, близ города Патры. Местные власти были вынуждены эвакуировать четыре села вблизи, а также перекрыть почти трехкилометровый мост Рио-Антирио, соединяющий полуостров и материковую часть Греции. Основная причина массовых пожаров в стране - аномальная жара, которой Греция не знала почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем ​​достигает отметки 45 градусов.