В Чехии задержали российского дипломата

Полиция 25 июня задержала мужчину при нелегальной покупке патронов финской марки Lapua для снайперских винтовок и других боеприпасов. Фото: pixabay

Российский дипломат задержан в чешском городе Ржичаны недалеко от Праги.

Следователи считают, что он незаконно закупал боеприпасы для снайперских винтовок, сообщило Чешское радио.

Полиция 25 июня задержала мужчину при нелегальной покупке патронов финской марки Lapua для снайперских винтовок и других боеприпасов. Речь идет о гражданском сотруднике военной секции посольства Российской Федерации в Чехии.

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Мужчина предъявил свой диппаспорт, поэтому полиция после составления протокола его отпустила. Вскоре после этого инцидента он покинул Чехию. Закупленные боеприпасы конфисковали.

Чешским правоохранителям неизвестно, работал ли дипломат на какую-то из российских спецслужб. Вместе следователи работают над гипотезой, что боеприпасы приобретались с целью использования в русскоязычных странах или для осуществления тайных операций на территории Европы.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек не стал подробно комментировать это дело, но и не отрицал его.

"Я не могу комментировать этот вопрос, это дело полиции, и я убежден, что мы должны позволить полиции работать", - заявил он.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью, также не захотел предоставлять дополнительную информацию. Полиция ранее заявила СМИ об операции в городе Ржичаны, связанную с налоговым преступлением.

3 российских дипломатов обязывают уехать из Словацкой Республики. Разоблачили злоупотребления визами, выданными Словацким консульством в Санкт-Петербурге, следствием чего стало "серьезное уголовное преступление" на территории Словакии.