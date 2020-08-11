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вторник, 11 августа 2020 10:15

Словакия выгнала российских дипломатов

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Словакия выгнала российских дипломатов
Словакия обязала 3 дипломатов покинуть страну. Фото: pixabay.com

3 российских дипломатов обязывают уехать из Словацкой республики.

"Мы не можем назвать фамилии работников российской дипломатической миссии одновременно подтверждаем, что было принято решение о выдворении 3 представительного ведомства Российской Федерации в Словакии", - заявил руководитель отдела прессы министерства иностранных дел и европейских дел Словакии Юрай Томага.

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По его словам, разоблачили злоупотребления визами, выданными словацким консульством в Санкт-Петербурге, следствием чего стал "серьезный уголовное преступление" на территории Словакии.

По информации местных служб безопасности, деятельность российских дипломатов противоречила Венским договоренностям о дипломатических отношениях. В то же время словацкое дипломатическое ведомство отметило, что в дальнейшем заинтересовано в развитии двусторонних отношений с Россией.

Посольство России в Братиславе пока не комментировало ситуации.

Депутатов Европарламента выдворили из Венесуэлы по обвинению в подготовке заговора. Депутаты заявили, что у них отобрали паспорта и выгоняют из Венесуэлы. В МИД страны ответили, что дипломаты занимались планированием и подготовкой заговора.

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Дата
11
августа

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