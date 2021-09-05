В Чехии разбился самолет, есть погибшие

Причины аварии пока неизвестны. Начато расследование происшествия. Фото: tn.nova.cz

Недалеко от чешской столицы Праги рухнул легкомоторный спортивный самолет. В результате крушения погибли два человека. Об этом сообщает TN.cz со ссылкой на представительницу чешской полиции Луциа Новотна.

"Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолета в районе города Кладно", - заявила она.

По словам пресс-секретаря спасательной службы Петры Хомоловой, никаких спасательных работ на месте не проводилось, был вызван только коронер.

Авария произошла около 14:30 по местному времени. Причины крушения пока неизвестны. Начато расследование произошедшего.

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