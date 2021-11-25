В Чехии объявили чрезвычайное положение

Страна 20 декабря получит 300 тыс. доз вакцины для иммунизации детей до 12 лет. Фото: pixabay.com

Чехия из-за пандемии коронавируса на 30 дней вводит чрезвычайное положение.

Решение о таких мерах правительство приняло в четверг, 25 ноября, сообщает Ceske Noviny.

"Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию мы решили объявить чрезвычайное положение, которое начнет действовать с полуночи 26 ноября. Опыт других стран доказывает, что высокий уровень вакцинации означает низкий уровень госпитализации", - заявил и. о. премьера Чехии Андрей Бабиш.

Политик призвал соотечественников вакцинироваться и не верить в мифы антивакцинаторов. Бабиш также проинформировал, что страна 20 декабря получит 300 тыс. доз вакцины для иммунизации детей до 12 лет.

Кроме того, Чехия ввела обязательную вакцинацию для работников медучреждений и соцслужб, а также военных, полицейских, пожарных и граждан старше 60 лет. Чрезвычайное положение означает запрет проведения рождественских ярмарок, а также употребление пищи и алкоголя в общественных местах.

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В течение 24 ноября в Чехии подтвердили 18 004 новых случая инфицирования. Госпитализировали 5 886 человек, из них 850 – в тяжелом состоянии. Заболеваемость на 100 тыс. населения в течение недели достигла 1 097. Хуже ситуация только в соседней Словакии, где этот показатель достигает 1 351 на 100 тыс. населения. У президента Чехии 77-летнего Милоша Земана 25 ноября обнаружили коронавирус. В связи с коронавирусом чрезвычайное положение впервые объявили в Чехии 12 марта прошлого года. Второй раз - 5 октября 2020-го. Оно действовало до 11 апреля.