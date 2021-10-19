Полномочия президента Чехии разделят между чиновниками

Президент Чехии Милош Земан находится в реанимации больше недели. Фото: Petr David Josek / AP

Президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Он находится в реанимации больше недели.

Поэтому парламент должен обсудить применение конституционной статьи, которая переводит обязанности президента на других чиновников. Об этом заявил спикер Сената Милош Вистрчил, передает Радио Свобода.

"Учитывая характер основного заболевания президента Земана, долгосрочный прогноз состояния его здоровья очень неопределенный, и поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятное", - сказал Вистрчил, ссылаясь на отчет врачей.

Теперь парламент должен обсудить применение конституционной статьи, которая переводит обязанности президента на других чиновников.

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Перераспределение президентских обязанностей потребует согласия обеих палат парламента. Нижняя палата должна впервые собраться 8 ноября. Это не будет отстранения президента от должности, а лишь временная передача его полномочий.

Земан был доставлен в больницу на следующий день после выборов, на которых его союзник премьер-министр Андрей Бабиш потерпел поражение от группы оппозиционных партий. Из сообщений СМИ, президент Чехии страдает серьезным заболеванием печени. Он находится в отделении, где пациенты с тяжелым состоянием здоровья подключаются к аппаратам, контролирующим основные жизненно важные функции.