В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю

На похороны Анзорова пришли около 200 человек. Фото: Reuters

В чеченском селе Шалажи с почестями похоронили 18-летнего Абдуллаха Анзорова, который 16 октября во Франции отрезал голову 47-летнему учителю истории Самюэлю Пати. Тот во время разговора о свободе слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в издании Charlie Hebdo.

Об этом сообщил оппозиционный к власти чеченской канал 1ADAT, передает babel.ua.

На похороны Анзорова пришли около 200 человек. Желающих было больше, но полиция перекрыла проезд в село и выставила 65 работников на окраинах, которые пропускали только тех, кто там прописан. Особые меры безопасности вызвали пробки в соседних селах.

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По словам очевидцев, мужчина убил учителя с криком "Аллах Акбар". Правоохранители не могли приблизиться к нападающему, поскольку у него был жилет со взрывчаткой. После преступления убийца выложил фото с отрубленной головой учителя в своем аккаунте в Twitter.