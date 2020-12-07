В Брюсселе установили мемориальную табличку евродепутату, который участвовал в гей-оргии

Венгерскому евродепутату Йожефу Сайеру, которого задержали во время гей-вечеринки в Брюсселе, установили мемориальную табличку на водостоке дома, по которому он пытался убежать.

Об этом сообщило венгерское издание Telex.hu.

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Табличку на водостоке установили 4 венгра. С ней почти сразу начали фотографироваться жители Брюсселя.

На табличке изображен сам Сайер и написан текст на венгерском и английском.

"Политическая карьера Йожефа Саера, евродепутата от Фидес и ЕНП, закончилась здесь, когда он пытался скрыться от правоохранителей с помощью этого водостока после того, как его поймали на незаконной оргии с использованием экстази на фоне пандемии Covid-19 27 ноября 2020", - говорится в надписи.

По словам авторов таблички, они установили ее в шутку.

Автор: telex.hu Йожефу Сайеру установили мемориальную табличку.

Брюссельская полиция арестовала во время секс-вечеринки дипломатов и одного из депутатов Европарламента.