В Британии подтвердили два случая заражения штаммом коронавируса Омикрон

Также Минздрав Великобритании с 28 ноября добавляет четыре страны в "красный список". Фото: Pixabay

В Великобритании сегодня, 27 ноября, подтвердили два случая заражения штаммом коронавируса Омикрон. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Случаи заражения выявлены в Ноттингеме и Челмсфорде у людей, которые вернулись из Южной Африки.

"Нам стало известно о двух случаях вариантом Омикрон. Эти два случая связаны между собой и имеют связь с поездками в Южную Африку. Эти люди самоизолируются в своих семьях, пока проводится дальнейшее тестирование и поиск контактов", - сообщил министр.

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Также Минздрав Великобритании с 28 ноября добавляет четыре страны в "красный список" - Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу. Министр заявил, что вернувшиеся оттуда в течение последних 10 дней должны самоизолироваться и сдать тесты ПЦР.

Всемирная организация здравоохранения назвала 5 штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство в мире из-за возможных высоких рисков для населения.