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суббота, 05 сентября 2020 16:48

В белорусскую тюрьму бросили четырех руководителей IT-компании

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В белорусскую тюрьму бросили четырех руководителей IT-компании
После обыска в офисе белорусской IT-компании задержали четырех работников. Фото: Habr

Топ-менеджеров IT-компании PandaDoc арестовали за участие в белорусских протестах против режима Александра Лукашенко.

В тюрьму попали: директор Дмитрий Рабцевич, директор продукта Виктор Кувшинов, главный бухгалтер Юлия Шардика, руководитель отдела HR Владислав Михалап, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

2 сентября в минский офис PandaDoc обыскали. В это время заблокировали более 20 работников, 7 задержали для допроса. В течение следующих 2 дней сотрудники Департамента финансовых расследований опросили более 100 работников компании. Задержанным не разрешали встречи с адвокатами.

"Мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем дальше бороться, лишая режим валютных поступлений и налогов ", - заявил основатель компании Никита Микадо.

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Уголовное дело против них возбудили задним числом, согласно с апелляционной жалобой обвиняемых.

"Мы заявляем, что эти обвинения абсолютно ложные и не имеют оснований. Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными результатам международных аудитов и проверок", - заявили в IT-компании.

В Минске протестуют студенты. Нескольких участников задержали.

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