В белорусских СИЗО насиловали задержанных на протестах девушек - СМИ

Не все пострадавшие готовы рассказывать о фактах изнасилования публично. Фото: Reuters

В Белорусских СИЗО насиловали девушек задержанных на протестах.

По меньшей мере несколько фактов изнасилований девушек в СИЗО в период с 9 по 13 августа сообщил белорусский оппозиционный Telegram канал Nexta.live.

"Есть надежные и проверенные показания девушек (в возрасте от 16 лет) и женщин, а также психологов, профильных врачей, хирургов и гинекологов, работающих с ними. Изнасилование осуществлялись представителями силовых структур и сотрудниками этих "концлагерей". В одной из девушек зафиксирован разрыв шейки матки ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодня не все пострадавшие готовы рассказывать об этих фактах публично.

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"Сейчас с ними работают врачи и психологи - для снятия паники, бессилие и чувств вины", - говорится в сообщении.

Представители силовых структур республики пока не опровергали и не подтверждали данную информацию.

В Беларуси нашли мертвым Константина Шишмакова, директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, который пропал без вести 15 августа. 29-летний мужчина был членом избирательной комиссии и 9 августа отказался подписывать протокол по итогам голосования.