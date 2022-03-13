В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан назвал убийство оккупантами РФ американского журналиста в Ирпене шокирующим и ужасным.

Об этом в воскресенье сообщила журналистка The New York Times Кэти Роджерс.

"В программе "Лицом к нации" Салливан называет убийство американского журналиста в Украине российскими войсками шокирующим и ужасным", – передала журналистка NYT слова советника Джо Байдена.

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В Белом доме будут внимательно отслеживать развитие событий и реагировать соответствующим образом, заявил Салливан.

В Ирпене 13 марта российские оккупанты расстреляли бывшего корреспондента The New York Times Брента Рено. Еще одного раненого американского журналиста привезли в больницу "Охматдет". Они снимали беженцев из Ирпеня, у КПП по ним начали стрелять.

Американское издание New York Times заявило, что погибший в Ирпене журналист уже не является их сотрудником. Он работал на издание в 2015 году. Информация о том, что он был сотрудником NYT, связана с тем, что у него нашли удостоверение издания, которое ему выдали много лет назад.