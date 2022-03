Убитый американский журналист не имел аккредитации - NYT

В издании The New York Times подтвердили гибель журналиста Брента Рено.

Но у него не было аккредитации, сообщило издание в Twitter.

Рено действительно раньше сотрудничал с NYT, а его удостоверение было выдано очень давно.

Второй раненый журналист – это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо.

