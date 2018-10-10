В бельгийском футболе разгорелся грандиозный коррупционный скандал

Бельгийская полиция заинтересовалась футбольными клубами. Фото: Р-Спорт

Лидеры бельгийского футбола - "Андерлехт" и "Брюгге" попали под прицел правоохранительных органов в связи с обвинениями в коррупции.

Издание Het Laatste Nieuws, кроме упомянутых клубов, называет также "Локерен", а всего в Бельгии прошли обыски в офисах 10 футбольных клубов.

Кроме того, был допрошен тренер "Брюгге" Иван Леко.

Были задержаны влиятельные футбольные агенты, а также представители клубов и судей.

Правоохранительные органы располагают данными о фактах коррупции, отмывании денег и организации договорных матчей.

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За "Андерлехт" выступает украинский защитник, экс-игрок киевского "Динамо" Евгений Макаренко.