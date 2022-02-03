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четверг, 03 февраля 2022 14:15

В Беларуси заявили, что Украина посадила на их полигоне беспилотник – МИД отреагировал

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В Беларуси заявили, что Украина посадила на их полигоне беспилотник – МИД отреагировал
В Киеве отрицают информацию МИД Беларуси. Называют ее провокацией. Фото: facebook.com/belarusmfa

Министерство иностранных дел Беларуси 3 февраля вызвало украинского посла в Минске Игоря Кизиму и заявило протест из-за якобы пересечения белорусской воздушной границы украинского беспилотника.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД в Facebook.

Согласно сообщению, Кизиму выразили "решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию Беларуси 24 января".

Там утверждают, что беспилотник опустили не землю во время разведки над военным полигоном "Брестский". Белорусский МИД называет это "недружественным шагом".

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"До украинской стороны донесли, что этими недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу", - говорится в сообщении.

В МИД Украины назвали такое заявление белорусского МИД провокацией.

"Очередная провокация власти в Беларуси. На замену мифическим "тонам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Обвинения МИД Беларуси появилось на фоне разговоров о совместных учениях Беларуси и России "Союзная решимость-20222". Они продлятся с 10 по 20 февраля. В США их назвали лишь прикрытием для опрокидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера.

Тем временем солдаты Восточного военного округа РФ, якобы прибывшие в Беларусь на учения, завершили развертывание полевого лагеря на полигоне "Брестский".

31 января в Совете Безопасности ООН обсудили наращивание Россией войск вблизи Украины. Представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тыс. военнослужащих. По ее словам, войска готовы к наступательным действиям против Украины.

Министр обороны Алексей Резников утверждает, что ситуация на границе с Российской Федерацией и Беларусью по поводу российских войск с прошлой недели не изменилась. Сейчас русские войска насчитывают около 115 тыс. Наземного компонента.

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Дата
03
февраля

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