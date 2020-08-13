В Беларуси заметили два самолета Минобороны РФ

В Беларусь прилетели самолеты Минобороны РФ. Фото: Бабель

В Минскую область Беларуси дважды приземлились специальные военные самолеты Ту-134АК, которые принадлежат Воздушно-космическим силам Вооруженных сил России.

Первый рейс Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 вылетал в Беларусь утром из военного аэропорта Чкаловский в Московской области, где базируется авиационная дивизия особого назначения, сообщает РБК

Его сигнал зафиксировали в районе населенного пункта Замок в Минской области, через некоторое время он вернулся в Москву.

Следом из Москвы в город Жодино под Минском вылетел лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992. Примечательно, что назад самолет пока не возвращался.

Неизвестно с какой целью летали рейсы. Некоторые СМИ озвучили несколько версий, среди которых переброска войск (советников) и оружия, или вывоз в Россию недавно задержанных в Минске наемников "ЧВК Вагнера".

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Ту-134АК являются самолетами с повышенной комфортностью. Их использует высшее руководство Минобороны РФ. Также они имеют средства спецсвязи.