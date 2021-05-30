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воскресенье, 30 мая 2021 17:27

В Беларуси задержали главреда новостного портала

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В Беларуси задержали главреда новостного портала
Очередного журналиста задержали в Беларуси. Фото: t.me/bajby

В Беларуси задержали главного редактора интернет-портала Нrodna.life Алексея Шота.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своем Telegram.

На портале сообщается, что Шота задержали в Гродно около 13:45 30 мая.

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"Приехал автобус, его схватили неизвестные люди - и в автобус", - сообщила его бывшая жена в Facebook.

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

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Дата
30
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