В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших

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В городе Александрия, Беларусь, ветер снес надувные батуты - пострадали пять человек, из них двое детей. Об этом сообщает Минздрав Беларуси в субботу, 10 июля.

"После происшествия на аттракционах в Александрии за медицинской помощью обратились пять человек: двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы их жизням нет", - сказано в сообщении.

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Как утверждают очевидцы происшествия, сильный ветер снес надувные батуты, на которых находились дети. Пострадавших оперативно госпитализировали.

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