В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 2647
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 198
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 486
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 702
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2376
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1395
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1152
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 540
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1467
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
3
5
7
3
4
Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей
Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей
Страна &quot;поплыла&quot;. Аномальные ливни наделали беды - фото
Страна "поплыла". Аномальные ливни наделали беды - фото
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду
Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду
Видео
Все видео
В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших
В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших
Британию атакуют летающие муравьи. Могут сорвать финал Евро
Британию атакуют летающие муравьи. Могут сорвать финал Евро
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
На белорусском заводе вспыхнул пожар
На белорусском заводе вспыхнул пожар
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 666
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 702
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 999
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 594
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2565
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 243
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
суббота, 10 июля 2021 21:45

В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших

  Комментировать
В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших
Фото: Pixabay

В городе Александрия, Беларусь, ветер снес надувные батуты - пострадали пять человек, из них двое детей. Об этом сообщает Минздрав Беларуси в субботу, 10 июля.

"После происшествия на аттракционах в Александрии за медицинской помощью обратились пять человек: двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы их жизням нет", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео

Как утверждают очевидцы происшествия, сильный ветер снес надувные батуты, на которых находились дети. Пострадавших оперативно госпитализировали.

В Черном море бушевал торнадо. В результате стихии пострадал популярный курорт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

Запретили преподавать теорию Дарвина в школах

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 1 Просмотров: 41198
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 16695
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 9199
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 8964
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
 Просмотров: 8118
Мир
Назвали срок хранения симптомов после коронавируса
Назвали срок хранения симптомов после коронавируса Просмотров: 405
Рисунок да Винчи продали за рекордную цену
Рисунок да Винчи продали за рекордную цену Просмотров: 180
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 1 Просмотров: 6390
ЕС поделился амбициозными планами по Covid-вакцинации. Они впечатляют
ЕС поделился амбициозными планами по Covid-вакцинации. Они впечатляют Просмотров: 198
Россия в огне - горят леса и дома
Россия в огне - горят леса и дома Просмотров: 630
Больше всего комментируют
5
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
5
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
4
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
3
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
2
Из суда сбежал преступник
Голосов: 451
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть