В Беларуси снова возникли проблемы с интернетом

В Беларуси люди жалуются на проблемы с интернетом. Фото: Finance.kz

По всем городам Беларуси наблюдается плохая связь с доступом в интернет. Сначала в стране массово отключили доступ к сети, которая работала только через Psiphon и VPN, однако впоследствии работу интернета частично восстановили, но не у всех.

Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA.

На данный момент в Беларуси не загружаются оппозиционные и государственные сайты, а Telegram работает только через прокси-сервера, уточняет "Наша Нива".

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С началом протестов в Беларуси начались проблемы с интернетом. Власти говорят о "влиянии извне", сами белорусы - что таким образом власть борется с оппозицией.